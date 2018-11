Siviglia, André Silva: "Non volevo lasciare il Milan, ma avevo bisogno di giocare di più"

Intervistato da A Bola, André Silva, ex attaccante rossonero ora al Siviglia, ha commentato così il suo addio in estate al Milan: "Lavoro per diventare il miglior centravanti del mondo. Non volevo lasciare Milano. Volevo semplicemente poter giocare di più e allora sono dovuto andare via. Sono andato alla ricerca di soluzioni ed è capitata l'ipotesi Siviglia. Ora sono qui e mi sento di aver fatto la miglior decisione possibile".