Sormani: "Leao è pericoloso quando riesce a sfruttare la sua rapidità. Può diventare ancora più forte"

Intervistato da Tuttosport, Angelo Benedicto Sormani, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "Che giochi a destra, sinistra o centro cambia relativamente. Diventa molto pericoloso quando riesce ad andare in profondità e a sfruttare la propria rapidità. Deve migliorare per diventare ancora più forte. Può farlo e può trarre giovamento dal lavoro svolto in allenamento.

Ha tutto da guadagnare. Se è vero che esiste un Milan con Leao e uno senza? L’allenatore deve fare i conti con i giocatori che ha a disposizione. Con Leao devi giocare in un modo, senza, in un altro. Il portoghese diventa micidiale se è disponibile lo spazio per esprimersi, mentre per lui è più complicato muoversi in campo quando affronta squadre che preferiscono coprirsi".