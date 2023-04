Sormani non ha dubbi: "Leao può portare il Milan alla vittoria della Champions"

Angelo Benedicto Sormani, ex giocatore rossonero, non ha dubbi sulle potenzialità di Rafael Leao: "Se Leao può portare il Milan alla vittoria della Champions? Sicuramente. Ora è arrivato il momento di fare risultato. Così il ragazzo avrà anche più coraggio. Di fatto mancano così poche partire al trionfo finale... Puoi vincere o perdere, ma Pioli la può giocare. E le avversarie non mi sembrano così superiori al Diavolo" le parole a Tuttosport dell'ex giocatore rossonero.