Squalifica Tonali, nell'interrogatorio ha chiarito di non aver portato lui Fagioli a scommettere

vedi letture

Gli ex

Ieri alle 15:21 Gli ex

Il quotidiano la Repubblica si concentra sulla squalifica che la Procura federale della FIGC ha inflitto a Sandro Tonali per il caso scommesse. Nella ricostruzione dell'interrogatorio che ha portato ai 10 mesi senza partite e agli ulteriori 8 di pene alternative, il quotidiano spiega come la versione del centrocampista ex Milan sull'origine del gioco sia diversa da quella raccontata nei giorni scorsi da Nicolò Fagioli.

Nel famoso ritiro dell'Under 21 a Tirrenia nell'agosto del 2021, contesto che lo juventino aveva descritto come l'inizio di tutta la vicenda, probabilmente per il quotidiano già giocavano entrambi, non è quindi uno dei due ad aver contagiato l'altro, nella versione del giocatore del Newcastle.