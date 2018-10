Jaap Stam, ex difensore rossonero, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb e sul derby di Milano di domenica ha dichiarato: “Innanzitutto va detto che sono grandi squadre, in ottime condizioni. Ovviamente sono legato ai rossoneri e mi auguro possano ottenere un bel risultato. Come finisce? Vince il Milan, 2-1”.