Su Higuain c'è il River ma l'ex rossonero costa troppo

Gonzalo Higuain può riflettere sul suo futuro. L'attaccante della Juventus è rientrato a Torino nella giornata di ieri e ha iniziato il periodo di isolamento di due settimane come prevede il protocollo. Ora il Pipita, il cui futuro è sempre più in bilico, si trova davanti a un bivio: lasciare i bianconeri oppure rimanere ancora un anno e svincolarsi nel 2021. L'idea River - La possibilità nella prossima finestra di calciomercato si chiama River Plate che consentirebbe al calciatore di rientrare in Argentina vicino alla famiglia ma sorgono però due problemi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i biancorossi di Buenos Aires non avrebbero i 18 milioni di euro che chiede la Juve e nemmeno i 7,5 milioni di ingaggio.