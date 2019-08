Nuova pretendente per Nikola Kalinic. L'attaccante in uscita dall'Atletico Madrid è infatti finito nel mirino del Galatasaray in Turchia. La Lazio e la Roma continuano a monitorarlo ma la concorrenza è sempre più fitta, in vista dell'ultima settimana di calciomercato, e non sarà soltanto un derby capitolino per il croato ex Fiorentina.