Subito stop per Saelemaekers! Trauma distorsivo alla caviglia

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Alexis Saelemaekers al Bologna, squadra a cui il Milan lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto. Come riporta il sito del club rossoblù, il belga non sarà diponibile per la partita contro il Cagliari "a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.". Da rimandare dunque l'esordio con la sua nuova squadra.