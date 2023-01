Supercoppa, Sacchi sulla sfida Pioli-Inzaghi: "A entrambi consiglio coraggio e spregiudicatezza: che vinca chi ne ha di più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista della Supercoppa tra Milan e Inter, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così della sfida in panchina tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi: "Inzaghi è in tutto e per tutto un tattico, uno che gioca sull’errore dell’avversario. Pioli lo era, ma si è evoluto, è diventato finalmente uno stratega, con idee e principi come pilastri. Anche se a volte ricade nelle vecchie tentazioni... A entrambi consiglio coraggio e spregiudicatezza: che vinca chi ne ha di più. Si gioca a un mese dalla finale del Mondiale: facessero divertire solo la metà, avrebbero comunque vinto entrambi".