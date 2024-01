Suso verso l'Arabia Saudita: l'Al Shabab spinge con il Siviglia per acquistarlo

L'Arabia Saudita piomba su Jesus Suso. L'ex esterno del Milan, il cui contratto con il Siviglia scade nel 2025, è finito nel mirino dell'Al Shabab, il club che corteggia anche José Mourinho. Lo spagnolo, secondo il Mundo Deportivo, starebbe valutando l'opzione saudita, che metterebbe sul piatto un ricco contratto. Attese novità nei prossimi giorni, quando il Siviglia attende un'offerta ufficiale da parte del club saudita.

Suso ha giocato nel Milan da gennaio 2015 a gennaio 2020 (a parte una parentesi in prestito al Genoa da gennaio a giugno 2016): in totale l'attaccante esterno spagnolo ha collezionato 153 presenze con la maglia del Diavolo, nelle quali ha segnato 24 gol. L'ultima gara ufficiale in rossonero l'ha giocata il 15 gennaio 2020 (Milan-Spal 3-0 di Coppa Italia).