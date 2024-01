T.Silva: "Non mi piaceva la Premier. Qui grazie anche a Guardiola"

Oggi alle 16:48

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, l'ex difensore centrale del Milan Thiago Silva ha svelato un retroscena interessante relativo al suo rapporto con la Premier League, campionato che a quanto pare non apprezzava al massimo prima di prendervi parte.

Il brasiliano ha infatti detto: "Con tutto il rispetto la Premier League era un tipo di campionato, e di calcio, che non mi piaceva. C'erano troppi duelli aerei, e nonostante fossi discreto in questo all'epoca mai avrei né immagino né pensato di giocarvi. Poi è arrivato Guardiola che ha cambiato tutto. Da lì ho iniziato a vedermi le partite ed a interessarmici, così poi quando è arrivata l'offerta del Chelsea non ci ho pensato due volte ad accettarla".