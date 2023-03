Taarabt: "Al Benfica c'erano solo Peugeot nei parcheggi. Così ho venduto la mia Ferrari"

MilanNews.it

Adel Taarabt ha lasciato il Benfica dopo sette stagioni e vari prestiti. Il marocchino, ex di Milan e Genoa, non smette però di ricordare positivamente la sua esperienza nel club di Lisbona: "Quando arrivai, rimasi scioccato. I ragazzini di 15 anni erano i primi ad arrivare in palestra per lavorare e dopo l'allenamento si fermavano per lavorare ancora. I portoghesi hanno la mentalità migliore. Quando ho lasciato Londra, sono arrivato a Lisbona in Ferrari.