Taibi: "Milan-Rebic? Bel colpo, c'era bisogno di un giocatore del genere"

Massimo Taibi parla a TMW del Milan e del colpo Rebic: "C'era bisogno di un giocatore del genere, è stato fatto un acquisto importante. Giampaolo? Tatticamente è uno dei migliori in circolazione ma ha bisogno di tempo però col Brescia è stata fatta una buona partita e non era facile. Anche ai giocatori serve tempo per ambientarsi e capire il blasone della squadra. Paquetà? Ha già fatto vedere qualità importanti, deve fare il definitivo salto. In generale parlando delle squadre italiane si vede una mentalità nuova, più propositiva. Il miglior colpo a mio parere è stato Schone, uscendo dalle solite Juve e Inter".