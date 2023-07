Tanti auguri a Christian Abbiati! Il Milan: "Le tue parate hanno rappresentato un'era"

Giornata di festa in casa rossonera: l'ex portiere Christian Abbiati, che per lungo tempo ha difeso i pali della porta rossonera, compie oggi 46 anni. Il Milan ci ha tenuto a fargli gli auguri sul proprio profilo Twitter: "Le tue parate decisive hannon rappresentato un'era. C'è chi le ha ancora negli occhi e chi mente. Tanti auguri Abbia!".

Your decisive saves represented an era: have a blast, Christian!



C'è chi ancora ha negli occhi le tue parate e chi mente. Tanti auguri Abbia! #SempreMilan



Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/npj14FJfCT