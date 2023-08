Tanti auguri a Demetrio Albertini, il messaggio del Milan

Uno dei giocatori più iconici degli anni '90 rossoneri è stato Demetrio Albertini che oggi festeggia il compleanno e spegne 52 candeline. Il Milan ha voluto omaggiarlo con il classico post social e ha scritto: "Ti auguriamo un compleanno straordinario tanto quanto la tua carriera!". Albertini ha giocato 14 stagioni in rossonero, giocando 406 partite e segnando 28 gol. Ma soprattutto vincendo: 5 scudetti, 1 Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Europea e 3 Supercoppe Italiane. La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri!

Wishing you a birthday as extraordinary as your career! #SempreMilan pic.twitter.com/xhL2hJ97i4