Tanti auguri a Franck Kessie, campione d'Italia con il Milan. Gli auguri del club

Non solo Fikayo Tomori, oggi si festeggia anche un ex giocatore rossonero che con il Milan ha fatto la storia. Spegne 27 candeline Franck Kessie che fu uno degli indiscussi protagonisti della squadra rossonera che vinse lo scudetto nella stagione 2021/2022: nella partita decisiva contro il Sassuolo, l'ivoriano segnò anche il gol del 3-0, come tutti certamente non avranno dimenticato.

Per questo il Milan, quest'oggi, sui propri canali social, non può esimersi da esprimere i suoi auguri di buon compleanno all'ex centrocampista. "Tutto il meglio per il tuo compleanno, Franck!", ha scritto il club rossonero. La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri di buon compleanno!