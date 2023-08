Tanti auguri a Klass-Jan Huntelaar che oggi compie 40 anni

Oggi è il compleanno di Klass-Jan Huntelaar. L'ex Milan compie 40 anni. In rossonero ha giocato la sola stagione 2009/10, in cui non ha particolarmente impressionato, lasciando ai tifosi l'amaro in bocca. Grande talento l'olandese: purtroppo inespresso in Italia con i colori rossoneri.