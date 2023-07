Tanti auguri a Krzysztof Piatek: l'ex Milan compie oggi 28 anni

MilanNews.it

Oggi è il compleanno di Krzysztof Piatek. L'attaccante è stato un giocatore del Milan dal gennaio 2019 per un anno. Piatek ha totalizzato 41 presenze e 16 gol in rossonero. Straripante nei suoi primi 6 mesi in Serie A, il polacco è stato acquistato dal Milan a discapito del Genoa nella finestra di mercato di gennaio, nel 2019. Ottimo il suo impatto: le sue prestazioni portarono un buon numero di gol e gioia ai tifosi, che gli dedicarono un coro. In calo nella stagione successiva, non rientrò nei piani di Pioli e fu vittima del restauro della squadra del gennaio 2020.