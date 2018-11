Tanti auguri a Kurt Hamrin!!!

Kurt Hamrin e una carriera fatta di gol e successi. L'ala svedese nato in Svezia ha iniziato la sua carriera in patria con la maglia dell'AIK prima di trasferirsi in Italia nel 1956 acquistato dalla Juventus. Dopo una stagione in bianconero e una al Padova fu invece la Fiorentina e puntare su di lui e in viola ha vissuto la parte più importante della sua carriera in Serie A. Fino all'arrivo di Gabriel Omar Batistuta è stato il recorman di reti segnate con la società gigliata, grazie alle 150 reti in Serie A in 289 presenze. Con i viola ha vinto anche due Coppe Italia, una Mitropa Cup e una Coppa delle Coppe, prima di trasferirsi al Milan con il quale ha arricchito il suo palmares, con uno Scudetto, una Coppa dei Campioni e una Coppa delle Coppe. nel 1958, nei Mondiali disputati in Svezia si è dovuto inchinare soltanto al Brasile di Pelè in finale conquistando quindi l'argento che fino a oggi rappresenta il miglior piazzamento della Nazionale svedese nella rassegna iridata. Oggi Hamrin compie 83 anni.