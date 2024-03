Tanti auguri a Mathieu Flamini! L'ex rossonero compie oggi 40 anni!

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 14:50 Gli ex

Oggi la famiglia rossonera festeggia Mathieu Pierre Flamini. L’occasione è il suo 40esimo compleanno. Nato il Francia il 7 marzo 1984, Flamini in carriera ha giocato con le maglie di Marsiglia, Arsenal, Milan, Crystal Palace e Getafe. Con i rossoneri ha disputato 122 partite in 5 anni (dal 2008 al 2013), vincendo uno scudetto e una supercoppa italiana con Massimiliano Allegri in panchina.

8 i gol segnati nella sua avventura al Milan, ma quello che più è rimasto a cuore a tutti i tifosi rossoneri è quello segnato al Bologna il 1 maggio 2011, rete che permise al diavolo di vincere una partita importantissima che spianò la strada verso il 18esimo Scudetto.