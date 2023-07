Tanti auguri a Sebastiano Rossi! Storico portiere rossonero, compie 59 anni

Oggi è il compleanno di Sebastiano Rossi. Lo storico portiere rossonero compie 59 anni. Ha disputato 12 stagioni con la maglia del Milan, dal 1990 al 2002, per un totale di 330 presenze: è il portiere rossonero con più presenze. Nel suo palmares troviamo: 5 Scudetti (1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99), 1 Coppa dei Campioni (1994), 1 Supercoppa Europea (1994), 2 Supercoppe Italiane (1993, 1994). Rossi è inoltre il detentore del record di imbattibilità in Serie A (929' minuti) stabilito il 27 febbraio 1994 (Milan vs Foggia 2-1)