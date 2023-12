Tanti auguri a Stefano Eranio: l'ex Milan compie 57 anni

Oggi è il compleanno di Stefano Eranio: l'ex calciatore del Milan compie 57 anni. Fu rossonero per 5 stagioni, dal 1992 al 1997, collezionando 140 presenze e 12 gol con la maglia del Milan. Proveniente dal Genoa, debuttò in un Milan-Ternana 4-0 del 26 agosto 1992, e la sua ultima presenza con la maglia del Milan fu un Vicenza-Milan 2-0 del 25 maggio 1997, prima di accasarsi in Inghilterra al Derby County.

Il suo palmares recita: 3 Scudetti (1992-93, 1993-94, 1995-96), 1 Coppa dei Campioni (1994), 1 Supercoppa Europea (1995), 1 Supercoppa Italiana (1993). Tutti i trofei sono stati conquistati con la maglia del Milan addosso. Giocò anche in Nazionale, totalizzando 20 presenze dal 1990 al 1997, segnando tre gol.