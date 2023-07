Tanti auguri ad Adriano Galliani! Il messaggio del Milan

Oggi si festeggia il compleanno di Adriano Galliani, un uomo che, da braccio destro di Silvio Berlusconi, ha fatto la storia del Milan portando il club rossonero in cima all'Italia, all'Europa e al mondo intero. Per il dirigente del Monza oggi sono 79 le candeline da spegnere. Non è tardato ad arrivare l'augurio social del club di via Aldo Rossi che ha scritto: "Tanti auguri ad Adriano Galliani".