Tanti auguri ad Alessio Romagnoli! Il messaggio del Milan

Alessio Romagnoli compie quest'oggi 29 anni. L'ex capitano del Milan, passato a parametro zero alla Lazio dopo la vittoria del titolo due stagioni fa, festeggia oggi il compleanno e il club rossonero lo ha celebrato così sui propri canali social: "Auguri per un compleanno ricco di ricordi gloriosi sul campo".

Romagnoli ha giocato 7 stagioni in rossonero. In totale il difensore romano ha collezionato 247 presenze andando in gol per 10 volte. E' stato capitano del Milan per quattro stagioni e ha vinto una Supercoppa Italiana e uno Scudetto.