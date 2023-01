Tassotti compie 63 anni: gli auguri del Milan sui social

Compie oggi gli anni una vera e propria leggenda del Milan come Mauro Tassotti, difensore che ha vinto tutto con i rossoneri nel primissimo Milan di Berlusconi, e lo ha rifatto anche da allenatore in seconda di Carletto Ancelotti nella seconda era del Milan berlusconiano. Il club rossonero, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto gli auguri a Tassotti scrivendo: "Metteva il pallone sempre nel posto giusto. Goditi la tua giornata, Mauro! Tanti auguri al Tasso rossonero!"

