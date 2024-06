Tassotti: "Fonseca molto preparato, ma al Milan ora troppi silenzi"

Mauro Tassotti, ex storico difensore e allenatore del Milan è intervenuto così ai microfoni di TvPlay durante l'appuntamento "The Lunch Dance". Queste le sue parole in merito al possibile allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

“Fonseca è un bravo allenatore. L’ho conosciuto quando lavoravo in Ucraina con la Nazionale. Parlavamo molto con lui, è molto preparato. Poi per fare bene al Milan ci vuole anche altro, non solo le competenze. Bisogna gestire tutto il mondo. C’è bisogno anche della società. Ultimamente mi sembra che nel Milan ci siano tanti silenzi. Fonseca non è stato ancora ufficializzato e non c’è una voce che parla di mercato in questo momento".