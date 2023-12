Tassotti su Leao: "Ora non gioca per il gol ma per il bello, però capirà presto che può fare una rete a partita"

vedi letture

Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao: "Ho l’impressione che si giudichi troppo Leao per quel suo atteggiamento un po’ molle, scanzonato, che invece è il suo modo di porsi. Non significa che non si impegni. Ora non gioca per il gol ma per il bello, però capirà presto che può fare un gol a partita. La maturità arriverà, ne sono convinto".

Oggi è una giornata importante per Leao per capire quando potrà tornare in campo: il portoghese si sottoporrà infatti ad alcuni esami di controllo per capire se la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane è guarita oppure no. Nel primo caso, potrebbe tornare a disposizione già sabato contro l'Atalanta, altrimenti il suo rientro è previsto in Champions League contro il Newcastle.