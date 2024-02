Tassotti sulla lotta scudetto: "Inter ingiocabile per tutti, sono difficili da battere"

vedi letture

Dopo la bella vittoria, di cuore e rabbia contro il Frosinone, per il Milan è ora tempo di pensare alla delicata sfida di San Siro domenica sera contro il Napoli di Walter Mazzarri. Il percorso dei rossoneri in campionato sembra essere, al momento in discesa, con i ragazzi di Pioli imbattuti da dicembre (3-2 contro l'Atalanta). Dell'attuale lotta scudetto, commentando soprattutto il rendimento dei nerazzurri ha parlato così l'ex rossonero Mauro Tassotti.

Queste le sue parole durante la presentazione del primo trofeo Galbiati: "l'Inter che è abbastanza ingiocabile per tutti e non solo per la Juve e Milan. Sono meritatamente in cima alla classifica, stanno giocando bene oltre a fare bene, giocano un bel calcio, c'è da fare i complimenti. Sono difficili da battere".