Terim: "CDK e Leao possono combinarsi insieme molto bene"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da gazzetta.it, l'ex tecnico rossonero Fatih Terim ha commentato così le difficoltà di Charles De Ketelaere al Milan: "Innanzitutto c’è da dire che il suo arrivo è stato pianificato a lungo. È normale avere grandi aspettative su di lui. Inoltre ha classe, un gran sinistro, e io ho sempre avuto grande simpatia per i mancini. In più è anche duttile, e a noi allenatori piace sempre avere chi può giocare in più ruoli. Non è veloce come Leao, ma loro due, insieme, possono combinarsi molto bene. Deve soltanto avere un po’ di pazienza in più. E fatto sentire un giocatore speciale".