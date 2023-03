Terim su Tottenham-Milan: "Sarà una battaglia tattica. Kane pericolo numero uno per i rossoneri"

MilanNews.it

Fatih Terim, ex tecnico rossonero, intervistato da gazzetta.it, ha parlato così del match di stasera del Milan contro il Tottenham: "Il Milan parte un filo avanti per via dell’1-0 dell’andata. Sarà una battaglia tattica. E poi va detto: l’abolizione della regola dei gol in trasferta non gioca a favore di Pioli. Kane? Pur rispettando Lloris, Son, Kulusevski, Moura e Perisic, Harry va trattato in modo diverso. La sua è una storia di sacrifici. Il Milan deve stare attento, è il pericolo numero uno".