Thiago Silva, addio al Chelsea? Il Fluminense vuole riportarlo in Brasile

Futuro incerto per Thiago Silva. Il difensore del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2024 e ancora non è arrivato il rinnovo, il che fa pensare che il brasiliano possa dire addio ai Blues. Difficile nonostante questo che la dirigenza inglese possa decidere di privarsene già a gennaio per monetizzare qualcosa dalla sua cessione perché incasserebbe comunque una cifra molto bassa, avendo ormai l'ex Milan 39 anni.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Fluminense sta pensando di riportarlo in patria in estate per fargli concludere lì la sua carriera. Da capire quale sarà la volontà dello stesso Thiago Silva che finora ha totalizzato 19 presenze da titolare in stagione e 20 gare totali, segno che si sente ancora bene fisicamente e che potrebbe voler competere ancora ad alti livelli.

In una recente intervista a ESPN, Thiago Silva ha parlato così: "Non avrei mai immaginato di giocare in Premier League perché era un calcio che non mi piaceva, pensavo che ci fossero tanti palloni aerei. Pensavo che non avrei giocato qui. Credo che uno dei responsabili di questo cambiamento del calcio in Inghilterra sia Pep Guardiola. Lui gioca di più. Gli altri non cercano di copiare, ma cercano di giocare di più. Questo è un calcio bellissimo da vedere. E da quel momento in poi mi sono interessato. Guardavo di più a casa. È arrivata la proposta del Chelsea e non ci ho pensato due volte"