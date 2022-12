Thiago Silva ancora non si capacita: "Il modo in cui siamo stati eliminati è difficile da capire"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Thiago Silva torna sulla dolorosa eliminazione subita contro la Croazia. Il difensore del Brasile ha scritto sui social: "Ancora oggi il mio cuore continua a sanguinare, ma sono convinto che abbiamo svolto tutti un lavoro dignitoso. Non avete idea di quante volte ho provato a scrivere qualcosa su quello che abbiamo vissuto durante questo Mondiale. Ammetto che l'eliminazione ci ha fatto soffrire e il modo in cui è avvenuta è molto difficile da accettare e capire. Non riesco a immaginare un orgoglio più grande. Ringrazio anche i tifosi che erano lì, così come in Brasile, che ci hanno sostenuto tutto il tempo. Continuate a sostenere e credere nella squadra brasiliana, che ha un posto speciale nel mio cuore". Il Mondiale in Qatar è stato l'ultimo per l'ex giocatore del Milan.