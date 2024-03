Thiago Silva: "Inevitabile il mio ritorno al Fluminense, prima o poi accadrà"

Era il gennaio 2009 quando le strade di Thiago Silva e del Fluminense si sono separate. Il difensore, allora 25enne, scelse di tentare una nuova avventura Europea al Milan dopo quelle in chiaroscuro con Porto e Dinamo Mosca degli anni precedenti. Da quel momento il centrale di Rio de Janeiro ha spiccato il volo diventando uno dei migliori nel ruolo della storia del calcio.

Oggi, quindi anni dopo, quelle strade potrebbero nuovamente tornare ad incrociarsi. Thiago Silva è in scadenza di contratto con il Chelsea e viste le 40 candeline in arrivo il prossimo 22 settembre l'idea di un ritorno in Patria sembra essere la scelta giusta per chiudere una carriera che gli ha visto vincere una Champions League, una Coppa del Mondo per club, sette titoli della Ligue 1, uno scudetto, una Supercoppa UEFA, cinque coppe di Francia, sei coppe di Lega francese, una Supercoppa Italiana, 7 supercoppe di Francia e un Mondiale con la selezione verdeoro nel 2013.

"Thiago è un nostro sogno da molto tempo - ha raccontato a ESPN Brasil il ds del club brasiliano Fred -, il presidente di parla quasi ogni settimana. Io personalmente sono un suo amico e sa che qui ha le porte spalancate. Per questo non vogliamo metterci pressione e fare in modo che ottenga in serenità tutti i successi che può ancora raggiungere in Inghilterra. I tifosi amano Thiago, il Fluminense anche e lui ama questo club. Un giorno sarà inevitabile il suo ritorno: accadrà. È il suo desiderio, del club e speriamo che avvenga prima possibile".