Thiago Silva scaricato dal PSG ma diretto in Francia per la ripresa degli allenamenti

Nonostante sia già stato scaricato ufficialmente dal Paris Saint-Germain, capitan Thiago Silva nelle prossime ore rientrerà a Parigi dal Brasile per rimettersi a disposizione della società in vista della ripresa degli allenamenti fissata per il 22 giugno.

L'ex Milan - riporta FootMercato - dovrebbe riuscire infatti a trovare un accordo coi parigini per prolungare il suo attuale accordo dal 30 giugno fino al termine della stagione 2019-2020. Poi l'addio al PSG dopo ben otto anni, con Milan ed Everton alla finestra.