Secondo quanto riporta TMW, il Como sarebbe intenzionato a riportare in Italia Stefan Simic, ex difensore della Primavera rossonera che oggi milita in patria, Croazia, tra le fila dell'Hajduk Spalato. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento, Simic riabbraccerebbe una vecchia conoscenza come Patrick Cutrone.