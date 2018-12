TMW - Donadoni, tra Bologna e Anderlecht: il suo futuro dipende da Inzaghi

Il terzultimo posto in classifica non fa di certo dormire sonni tranquilli al Bologna, apparso però in crescita con una buona prestazione contro il Milan. Doveva essere la partita decisiva per il futuro di Filippo Inzaghi, ma il pareggio decide ben poco. Certo, la posizione dell'ex bomber rossonero adesso è leggermente più salda, ma la sensazione è che ogni prossima partita sarà un test e la società valuterà il da farsi per quanto riguarda la guida tecnica.

Nel caso in cui si dovesse decidere di dire addio ad Inzaghi, c'è un Roberto Donadoni già in allerta. L'allenatore bergamasco, infatti, conserva un contratto fino a giugno 2019 con il club felsineo e sul piatto, per quanto riguarda l'ingaggio, ballano ancora circa 600 mila euro. Ecco perché se dovesse saltare Pippo il nome più probabile per la sostituzione sarebbe quello di Donadoni, che accetterebbe anche volentieri un ritorno sulla panchina rossoblù.

Quest'ultimo negli ultimi giorni è stato proposto all'Anderlecht, ma ha deciso di aspettare eventuali segnali da Bigon, Fenucci e Di Vaio. Se non arriveranno, però, l'ipotesi belga verrà presa seriamente in considerazione dal tecnico, voglioso di rimettersi in pista. Da un lato c'è il suo Bologna, che farà le sue valutazioni su Inzaghi nel corso del prossimo tour de force natalizio. Dall'altro l'Anderlecht, in attesa perché dopo il pari col Milan il futuro di Inzaghi è leggermente meno in bilico.