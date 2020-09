TMW - Fiorentina, domani è il giorno di Bonaventura. Attesa per Piatek, le ultime

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina, domani il giorno in cui l’ex Milan inizierà la sua nuova avventura. Il centrocampista sosterrà le visite mediche di rito e si legherà ai viola per i prossimi due anni. Tutto definito, salvo complicazioni arriveranno le firme e Iachini avrà così a disposizione in rinforzo di spessore. Bonaventura non esclude Torreira che rimane ancora un obiettivo anche se il pressing del Torino è alto. In difesa piacciono sempre Barreca e Reca e a breve può rinnovare Biraghi. In attacco ancora attesa per Piatek, la sensazione è che si arriverà agli ultimi giorni di mercato prima di provare ad accelerare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Viola al lavoro. Intanto è in arrivo Bonaventura...