TMW - Futuro in Italia per Vranckx? L'ex Milan è un obiettivo della Lazio

Il futuro di Aster Vranckx, dopo la stagione non propriamente positiva al Milan, potrebbe essere ancora in Italia. Il centrocampista di proprietà del Wolfsburg è infatti diventato un obiettivo per la linea mediana della Lazio, dopo che il suo profilo è stato trattato dal PSV Eindhoven e dal Burnley.

C'è l'ok di Sarri

La società biancoceleste ha sondato la pista ragionando sulla base di un acquisto a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più bonus. Un'operazione che è nella sua fase embrionale ma che potrebbe presto vivere un'accelerata, considerando anche il via libera arrivato da parte del tecnico Maurizio Sarri.