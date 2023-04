TMW - Gennaro Gattuso pronto a ripartire dalla Grecia: è a un passo dall'Olympiacos

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Gennaro Gattuso è pronto per tornare in sella, ritornando in Grecia. Dopo avere allenato anni fa l'OFI di Creta, il tecnico - ex Milan, Napoli e Valencia - potrebbe ripartire dalla squadra più conosciuta del Pireo, ovvero l'Olympiacos. Il club, dopo anni di dominio, è terzo in classifica dietro Panathinaikos e AEK Atene. L'accordo è in dirittura d'arrivo e sarebbe valido dall'inizio della prossima stagione.