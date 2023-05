Fonte: tuttomercatoweb.com

Alberto Gilardino e il Genoa, avanti insieme. Si va verso il rinnovo del contratto fino al 2024 con opzione per altre due stagioni. Contatti in corso tra le parti. Dopo la cavalcata che ha portato il Grifone in Serie A, Gila prosegue la sua avventura in Liguria. Il rinnovo è in arrivo…