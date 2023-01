TMW - Il Barcellona apre all'addio, ma Kessie dice no: vuole restare

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Barcellona, con una lunga intervista di inizio dicembre del ds Jordi Cruyff, ha blindato Franck Kessie spiegando che una sua uscita non è in programma. Al netto delle parole di facciata, però, l'ivoriano è considerato tra i possibili partenti già a gennaio. Con Xavi Hernandez sta trovando pochissimo spazio: solo 485' in questa prima parte di stagione in un'esperienza da comprimario. La crescita esponenziale dei giovani, la conferma di Frenkie de Jong, hanno portato il club catalano a maturare sempre di più la decisione di farlo partire. E le ipotesi, anche in Italia, non mancano.

La volontà del giocatore

L'Inter è un'ipotesi paventata da tempo ma è chiaro che i nerazzurri dovrebbero prima far fronte a una cessione al momento non attesa. Le altre? Difficile che qualcuno possa coprire il maxi ingaggio di Kessié. Per questo occhio alle ipotesi inglesi, dove tanti cercano un colpo in mezzo. Su tutti, il Tottenham di Antonio Conte. Occhio, però, alla volontà del giocatore: per adesso si sta mettendo contro ogni possibile destinazione. Vuole restare a Barcellona. Vuole convincere Xavi. Anche se il club sarebbe pronto a dargli il benservito a gennaio, Kessié è altrettanto convinto a dire di no all'addio. E a restare in Catalogna.