TMW - Lazio, 12 milioni per Kerkez dell'AZ Alkmaar ma non basta

Non solo la trattativa per la cessione all'Al Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. Il presidente della Lazio Claudio Lotito è alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione e si sta muovendo soprattutto su due nomi: da un lato Milos Kerzez, dall'altro Luca Pellegrini.

Per il laterale ungherese è già stata presentata un'offerta, da 12 milioni di euro. Non c'è ancora un accordo perché la società olandese chiede 16 milioni di euro per cedere l'ex terzino del Milan ma i contatti vanno avanti e, nel frattempo, la Lazio ha già trovato un accordo di massima col suo entourage per ciò che riguarda ingaggio.

Discorso diverso per Luca Pellegrini, la prima scelta di Maurizio Sarri dopo gli ultimi sei mesi. La richiesta della Juventus per la cessione a titolo definitivo del classe '99 è di 8 milioni di euro e da parte della Lazio, almeno per il momento, non c'è stata alcuna offerta. Però i contatti vanno avanti: Kerkez o Pellegrini, la Lazio deve scegliere il nuovo terzino sinistro.