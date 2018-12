TMW - Panchina cercasi: Montella, in cerca di un atterraggio più comodo

L'ultimo titolo del Milan. Che è pure il primo e, altrettanto, l'unico della giovane carriera da allenatore di Vincenzo Montella. Che è partito subito negli alti piani del calcio che conta ma da Catania, Firenze, Genova. Scali e scalini, in una carriera che alla prima migrazione lo ha visto vincere gare storiche come quella contro il Manchester United in Champions League ma che, alla fine della fiera e della feira, lo ha visto salutare anzitempo Siviglia. Adesso ci ha pensato la Roma, come ipotesi e opzione, per un eventuale dopo Eusebio Di Francesco. Si è stuzzicato col Milan, dove certamente non tornerà. E' stato ventilato come idea del Monaco mentre Montella ammette "allenerei ancora all'estero". Ha un calcio spagnolo e che sia finita così, in Andalusia, è stata una sorpresa per tutti. Perché ha idee e spettacolo nelle corde, gli manca forse solo la costanza di un allenatore capace di mettere tende. Che deve essere il prossimo umile e ambizioso progetto dell'Aeroplanino.

Nome: Vincenzo Montella

Nazionalità: Italiana

Ultima panchina: Siviglia