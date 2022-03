TMW RADIO - Amelia: "Maignan è uno dei migliori portieri in circolazione, gran colpo di Maldini"

MilanNews.it

© foto di Francesco Inzitari/I love Giana

Intervenuto a TMW Radio, l'ex portiere rossonero Marco Amelia, ha parlato così di Mike Maignan: "La società è arrivata alla conclusione che non poteva trascinare la questione Donnarumma per le lunghe ed ha pescato un portiere che in pochi conoscevano ma che ha generato grande entusiasmo. Credo che Maignan sia uno dei migliori portieri in circolazione e possa migliorare ancora. È stata un’intuizione rischiosa ma ottima di Maldini e degli altri dirigenti del Milan. Peccato per l’infortunio alla mano che gli ha fatto saltare due mesi, la sua assenza si è sentita nonostante le buone prove di Tatarusanu".