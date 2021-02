TMW RADIO - Braglia: "Europa League? Il Milan ha due risultati su tre. Su Ibra a Sanremo..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere rossonero Simone Braglia, il quale ha rilasciato queste parole in vista del match di stasera di Europa League del Milan contro la Stella Rossa: "Ha due risultati su tre. Se perde, ma non credo, allora si aprirebbe una crisi. Ma non credo. Adesso il cambio modulo è necessario. Se la società si deve mettere a disposizione per far andare Ibra a Sanremo, allora c'è qualcosa che non va. Un calciatore deve fare il calciatore e basta. Un leader deve essere d'esempio. Se concedi certe cose a lui, poi devi farlo a qualche altro calciatore".