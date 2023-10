TMW RADIO - Buriani: "Ibra in società al Milan? Lui o comanda o non entra"

Ruben Buriani, ex calciatore rossonero, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio. Queste le sue parole sul possibile ritorno al Milan, in veste di dirigente, di Zlatan Ibrahimovic: "La personalità di Ibrahimovic la si vede e la si palpa. Bisogna vedere che ruolo gli si vuole dare perché quelli più importanti mi sembra siano coperti. Non so io quanti ruoli ci possono essere in queste società. Lui o comanda o non entra perché non si mette dietro. Vuole apparire per il suo carattere”.