TMW RADIO - Buriani: “L'Europa League è l’obiettivo principale del Milan"

vedi letture

Ruben Buriani, ex calciatore rossonero, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. Ecco le sue parole sul Milan:

Che idea si è fatto sul Milan in Europa League?

“È chiaro che a questo punto non riuscire a vincere il campionato, già vinto dall’Inter, l’Europa League è l’obiettivo principale. È stato un anno altalenante per i risultati. Io spero che possano arrivare a questo trofeo”.

Sulla situazione di Pioli?

“Credo che Pioli in generale abbia fatto bene ma quando arrivano proprietà diverse cambiano anche le idee. Nel nostro paese è difficile vedere trovare un ciclo lunghissimo. Io credo che comunque Pioli possa avere il suo futuro anche senza il Milan”.

Sulla possibilità Thiago Motta o De Zerbi?

“A Milano le persone vogliono i risultati. È vero che entrambi sono bravi ma a Milano servono i risultati. Se non arrivano subito si va in difficoltà. I grandi allenatori, perché sanno queste cose, accettano solo se ci sono certe garanzie per la squadra”.

Per lei Pioli ha ottenuto il massimo o poteva fare di più in questi anni?

“Credo che, visto anche le annate e i giocatori, ha fatto il massimo. Vincere non è mai semplice. È sempre stato competivo e ha fatto anche bene. Ci sono, poi, anni positivi e anni negativi. Credo che lui sia un allenatore quotato anche a livello internazionale. In questa stagione con 20 infortunati non è semplice”.