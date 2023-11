TMW RADIO - F.Galli sul Milan: "Troppi infortuni muscolari, qualcosa va rivisto per forza. Su Camarda..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Filippo Galli. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, si fa male anche Okafor. Contro la Fiorentina con gli uomini contati:

"Vorrei avere anche io delle spiegazioni ma non so. Ci sono troppi infortuni muscolari, qualcosa va rivisto per forza. Non so come si metterà contro i viola, magari Jovic in mezzo all'attacco o Camarda".

Può trovare una squadra in una situazione simile una risposta positiva?

"Non sappiamo. Potrebbe essere una risposta positiva dal punto di vista emotivo, perchè nelle difficoltà si trovano spesso risorse insperate, ma di fronte hai una squadra tosta che vuole avere la sua chance per entrare in Champions".

Camarda come lo vede?

"Ha sempre attirato l'attenzione di altre squadre. Non so qual è il progetto del Milan intorno a lui. E' un peccato arrivare a lui come ultima spiaggia, cosa che non accade in altri club. Veniamo da una cultura che fatica ad affidarsi ai giovani".