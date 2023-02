TMW RADIO - Sabadini: "Il Milan è una squadra che deve correre, altrimenti subisce"

MilanNews.it



Collovati:" Il nuovo assetto tattico di Pioli da copertura. Inzaghi paga di non aver vinto il campionato." Di Napoli" In questo momento la discontinuità di Inzaghi è sotto accusa." Sabadini:" Leao dovrebbe migliorare nel tiro in porta. Il Milan deve sempre correre." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Giuseppe Sabadini, ex calciatore rososnero e tecnico, ha parlato di Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Milan, vittoria importante col Tottenham. E' in via di guarigione?

"Leao deve lavorare ancora parecchio. Uno col suo fisico dovrebbe migliorare nei tiri e sui colpi di testa. La squadra si è ritrovata abbastanza, pressavano parecchio, cosa che è mancata nelle ultime partite. I giovani, quando non hanno esperienza, o corrono come matti o se rallentano anno in difficoltà. Hanno corso, pressato, non hanno fatto ragionare gli Spurs. Il Milan è una squadra che deve correre, altrimenti subisce. Bella compatta anche la difesa, ma sulle palle inattive li vedo ancora troppo vicini al portiere. Sarà molto difficile a Londra, sarà una bolgia".

Assetto a tre dietro va perseguito ancora?

"Con i tre dietro servono sempre due mediani davanti alla difesa che devono darti copertura. Se ti sbilanci troppo poi ti possono infilare, ma con i due davanti in copertura sei più sicuro".