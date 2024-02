TMW - Sirene dall'Arabia per Massara: l'Al-Alhli lo segue per il ruolo di ds

Sirene dall'Arabia Saudita per Frederic Massara e Lee Congerton. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i due dirigenti sarebbero in corsa per il ruolo di direttore sportivo dell'Al-Ahli.

Lo scudetto col Milan

Massara è stato direttore sportivo della formazione rossonera dal 2019 fino a giugno 2023. Nel suo palmares c’è soprattutto la vittoria del campionato con il team allenato da Stefano Pioli nella stagione 2021-2022 con il Milan che è tornato sul tetto d’Italia dopo undici anni.

Alla guida dell'Atalanta

Il gallese classe 1973 invece è stato annunciato dalla Dea nel marzo 2022 come Responsabile per Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. Siamo sicuri - disse Luca Percassi - che Congerton sarà un valore aggiunto nello sviluppo della dimensione internazionale del nostro Club e, proprio per questo, abbiamo deciso di puntare su di un profilo come il suo. La grande professionalità e l’approfondita conoscenza dell’ambiente calcistico di Congerton favoriranno certamente il processo di crescita di un’area che necessità di essere sempre più competitiva e all’avanguardia